Magazin Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler'e gitti! Kaçamak mı bedava tatil mi?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler'e gitti! Kaçamak mı bedava tatil mi?

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler'e gitti! Kaçamak mı bedava tatil mi?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in birlikte çıktıkları Maldivler tatili aşklarının ispatı olarak gösterilirken, ikili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

22 Nisan 2021, Perşembe 10:16 Son Güncelleme:
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Instagram’da 20.7 milyon takipçisi olan Erçel ile 7.4 milyon kişinin takip ettiği Bürsin’in “sponsorlu tatile çıktıkları” ve kaldıkları otele tek kuruş para ödemedikleri öne sürüldü. Normal şartlarda gittikleri yerleri gizli tutan ikilinin Instagram’da otelin adını etiketleyerek yaptıkları paylaşımlar iddiayı güçlendirdi.

'Sen Çal Kapımı' adlı dizisinde birlikte rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında sık sık aşk haberleri çıkıyor. En son birlikte kameralar karşısına geçen ikili 'aşk yaşarsak haberiniz olur' açıklamasını yapmıştı.

ABLASI DA GİTTİ

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel de önceki gün ailesiyle beraber Maldivler’e uçtu. Aynı otele yerleşen Erçel, kardeşi gibi oteli etiketleyerek paylaşımlar yaptı. Gamze Erçel’in de Instagram’da 3.6 milyon takipçisi var.

SERENAY ANNESİYLE GİTTİ

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya yeni sezon öncesi enerji depoluyor. Türkiye ve yurtdışında tatil yapan güzel oyuncu Mart ayında annesiyle Maldivler'e gitmişti. Bu tatilin ünlü oyuncuya 400 bin TL'ye mal olduğu iddia edilmişti.

MALDİVLER NEREDE?

Maldivler, Hindistan'ın güneyinde ve Sri Lanka'nın yaklaşık 750 kilometre güneybatısında yer alır. Yerleşim bulunan 305 adadan 200'inde Maldivliler yaşamakta, 105 ada ise "otel ada" şeklinde kullanılmaktadır. Maldivler, resmi adıyla Maldiv Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'nda 1.196 adadan oluşan bir devlettir. Maldivler turu için ulaşım uçakla, direkt ya da aktarmalı olarak sağlanmaktadır. Türk Havayolları’nın direk Maldivler’e olan seferleri ile 8 saatte ulaşılabiliyor. Qatar ve Emirates Havayolları az beklemeli Doha ve Dubai aktarmalı olarak her gün uçuş düzenliyor.

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