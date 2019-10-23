Hande Erçel ve Murat Dalkılıç düşman çatlattı

Geçtiğimiz günlerde bir balıkçıda yemek yerken kavgaya tutuşan aşıklar galada mutluluk pozu verdi.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç gittikleri mekanda kavgaya tutuşmuş ve bir anda masada sesler yükselmişti. Kavganın daha da alevlenmesi üzerine Murat Dalkılıç 'yeter artık' diye bağırmıştı.

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Kavganın nedeni sonra ortaya çıktı

İddiaya göre bu kavganın nedeni kıskançlıktı. Klip çekimi nedeniyle fazla görüşemeyeceklerini söyleyen Dalkılıç'a, Azize dizisiyle gündeme gelen ve son derece yoğun olan Hande Erçel'den ilişkilerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiği cevabı geldi.

Düşman çatlattılar

Yaşanan kavganın ardından ayrılıp ayrılmadıkları merak edilen çift dün akşam gerçekleşen Cinayet Süsü filmi galasına birlikte geldi. Keyifleri yerinde olduğu gözlenen çift mutluluk pozuyla adeta düşman çatlattı.

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