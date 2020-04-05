Karantina günlerini birlikte yaşadıkları evlerinde geçiren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, yardımcılarına ücretli izin vermiş. Bu süreçte ev işlerini birlikte yapma kararı alan çift, her şeyi birlikte çekip çeviriyormuş. Dışarı sadece alışveriş için çıkan ve karantina kurallarına hayli özen gösteren iki ünlü isim, boş vakitlerini de hobileriyle uğraşarak geçiriyormuş.

Eşine iyi bakıyor

Corona virüsten şüphelenen Kıvanç Tatlıtuğ, hastanede test yaptırmış ve sonucu negatif çıkmıştı. Zatürre olduğu ortaya çıkan ve bu haberle hayranlarını sevindiren oyuncu, Kemerburgaz’daki evlerinde tedavisine ve karantinaya devam ediyor. Doktorunun talimatlarına birebir uyan oyuncuya en büyük destek eşi Başak Dizer’den geliyormuş. Tatlıtuğ’un her şeyiyle bizzat ilgilenen Dizer, yemekleri de kendisi yapıyormuş.

Şarkı yazıyorlar

Bir dönem boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti ilişkilerine devam etme kararı almıştı. Aşkları kaldığı yerden devam eden çift, karantina günlerini baş başa geçiriyor. Kanlıca’daki evlerinde kalan iki ünlü isim, bu süre zarfında birlikte şarkı ve şiir yazıyormuş. Zamanlarının çoğunu bu şekilde geçiren Saat ile Doğulu, karantina dönemi sona erdikten sonra çalışmalarını hayranlarıyla paylaşacakmış.