Hande Erçel yeğenine koştu

Oyuncu Hande Erçel Instagram hesabından yeğeni Mavi ile fotoğrafını paylaştı. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile evlilik hazırlığı içinde olan Hande Erçel, aynı zamanda yeni dizisinin çekimleri nedeniyle yoğun günler geçiriyor. Çekimlerden fırsat bulan oyuncu hemen yeğeni Mavi'nin yanına koşup hasret giderdi. Instargaram'dan yeğeniyle oynarken fotoğrafını paylaşan Erçel'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.







