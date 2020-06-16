Hande Erçel yeğenine koştu
Haziran ayı başında yeni dizisinin çekimlerine başlayan güzel oyuncu Hande Erçel çekimlerden fırsat bulunca soluğu yeğeni Mavi'nin yanında aldı.
16 Haziran 2020, Salı 21:07 Son Güncelleme:
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Oyuncu Hande Erçel Instagram hesabından yeğeni Mavi ile fotoğrafını paylaştı. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile evlilik hazırlığı içinde olan Hande Erçel, aynı zamanda yeni dizisinin çekimleri nedeniyle yoğun günler geçiriyor. Çekimlerden fırsat bulan oyuncu hemen yeğeni Mavi'nin yanına koşup hasret giderdi. Instargaram'dan yeğeniyle oynarken fotoğrafını paylaşan Erçel'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.