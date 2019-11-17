Hande Erçel yeni dizisi 'Azize' için gün sayıyor

Başrollerinde Buğra Gülsoy (Kartal) ile Hande Erçel’in (Azize) oynadığı, Kanal D’nin yeni dizisi ‘Azize’ 19 Kasım’da başlıyor.

Hande Erçel (Azize) babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın oğlu ‘Kartal’a aşık olacak.

Tüm imkansızlıklara meydan okuyan tutkulu bir aşkın anlatıldığı dizinin kadrosunda Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Başak Daşman, Selen Öztürk, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz ve Tugay Mercan da var.

Buğra Gülsoy yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün yaptığı dizi için şunları söyledi:

“Kaosun içinde büyüyen Kartal’ın ailesini içinde bulundukları durumdan çıkarmak için uğraşmasını, sevdiği kadının da intikam ve aşk duygusu arasında kalışını izleyeceğiz.

"İzleyici, muhteşem bir hikayeye tanıklık edecek"

Ben Azize’nin güçlü hikayesinden çok etkilendim. Azize ile ulaşılmaz bir aşkın ve entrikaların eksik olmadığı bir dünyanın içine sürüklenecek olan izleyici, muhteşem bir hikayeye tanıklık edecek.”





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