Hande Erçel'den ayrılık sonrası ilk paylaşım
Murat Dalkılıç ile ilişkisini noktalayan Hande Erçel'den, ayrılık sonrası ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Murat Dalkılıç ile 10 aydır aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel ilişkilerini geçen ay noktalamıştı.
BİR SÜREDİR SESSİZDİ
Bir süredir sessiz duran Hande Erçel ayrılık sonrası sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı.
İMALI PAYLAŞIM
Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Huzur" notunu düştü. Erçel'in takipçileri ise, "Resmen Murat'a mesaj göndermiş" dedi.
DAYANAMADI KAPATTI
Hande Erçel, takipçilerinin, "Murat Dalkılıç" yorumlarına dayanamayarak fotoğrafına kısa süre sonra yoruma kapattı.