Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım

Oyuncu Hande Erçel, 11 Ocak'ta hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in ardından duygusal bir mesaj paylaştı

09 Mart 2019, Cumartesi 10:19 Son Güncelleme:
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Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hande Erçel, annesine böyle seslendi:

'GÜZEL ANNEM...'

Varlığıyla, ruhuyla kadın kelimesini anlamlandıran güzel annem, Kadınlar Günü'müz kutlu olsun...

HANDE ERÇEL ÇOK ZAYIFLADI

Öte yandan anne acısıyla sarsılan Hande Erçel'in bu fotoğrafı (aşağıda yer alan fotoğraf), oyuncunun ne kadar zayıfladığını da gözler önüne serdi.

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