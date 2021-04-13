Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e kahve daveti
'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
13 Nisan 2021, Salı 16:44 Son Güncelleme:
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Instagram'da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel, paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak spor salonundan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Hande Erçel, aynı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'e seslendi ve kahveye davet etti. Sıfır makyajlı haliyle spor salonundan paylaşım yapan oyuncu, Bürsin'i etiketleyerek "Kahve gelmiş haberin var mı?" notunu yazdı.
Erçel'in paylaşımını gören takipçileri, "Kerem'den uzak kalamayınca kahveye davet etmiş" yorumunu yaptı.