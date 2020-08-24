Magazin Hande Erçel'den Kerem Bürsin'in kaslarına yorum

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'in kaslarına yorum

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Hande Erçel'den Kerem Bürsin'in kaslarına yorum

Aynı dizide rol alan Kerem Bursin ile Hande Erçel, son derece uyumlu bir ikili oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle etkileşimde olan ikiliden Kerem Bürsin kaslarını sergilediği bir paylaşımda bulundu. Bu kareye Erçel ise tepkisiz kalmadı.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 10:03 Son Güncelleme:
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'Sen Çal Kapımı' adlı dizide oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Dizideki performansları ve uyumlarıyla kendilerinden söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya üzerinden de bu uyumu gösterdikleri paylaşımlarda bulunuyor.

Özellikle dizi çekimi sırasında yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan ikiliden Kerem Bürsin, spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı ve kaslarını ortaya çıkardı.

Hande tepkisiz kalmadı

Bürsin’in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken yapılan yorumlar arasında Hande Erçel’in de bulunması dikkat çekti. Erçel dizideki partnerinin bu karesine emojilerden oluşan bir yorumda bulundu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasında son dönemlerde sık sık aşk iddiası çıkıyor. Öyle ki Erçel ve Murat Dalkılıç aşkının bitme sebebi olarak Kerem Bürsin gösteriliyor.

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