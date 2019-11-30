Eser Yenenler, Dalkılıç’tan sevgilisi Hande Erçel’den telefonuna gelen son mesajı okumasını istedi. Dalkılıç’ın telefonunu eline aldığı sırada sevgilisinden mesaj gelmesi, stüdyodakileri daha da meraklandırdı.

Hande Erçel’in Murat Dalkıç’a yazdığı “Bebek, benim set bitti, sen ne yaptın?” mesajı stüdyoda alkışlandı.

Gerçekten terlik ister misin?

Buse Varol programda Alişan’la ilk görüşmelerini anlattı:

“Alişan’a sordum, ‘Gerçekten eşinden terlik ister misin, eşini çalıştırmaz mısın?’ diye. O da tüm samimiyetiyle konuştu. Kocam diye söylemiyorum, hayatımda tanıdığım en kibar insan. Ayrıca bir kadın kocasına terlik götürmekten neden gocunur ki? Misafir geldiğinde ona nasıl terlik veriyorsak, eşimize de terlik götürmemiz çok normal bir durum.”





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