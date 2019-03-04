Kanser hastalığından dolayı bir süre hastanede tedavi gören Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta hayatını kaybetti.

TAKİPÇİLERİNİ SEVİNDİREN PAYLAŞIM

O dönemde yeni bir dizinin de çekimlerine başlayan Hande Erçel çok zor zamanlar geçirdi.

Erçel ailesinin beraber verdikleri pazar fotoğrafında bir nebze de olsa toparlanmaları takipçilerini sevindirdi.

'KONUŞMAYI TERCİH ETMİYORUM'

Çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını belirten Hande Erçel, şunları söylemişti:

"Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. "

'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

"Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum."

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