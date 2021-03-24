Magazin Hande Erçel'in kızgınlığı geçmiyor

Hande Erçel'in kızgınlığı geçmiyor

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Hande Erçel'in kızgınlığı geçmiyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kendisi hakkında 'Bazlama surat' yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a olan kızgınlığı geçmiyor.

24 Mart 2021, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kendisi hakkında 'Bazlama surat' yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı tazminat davasında flaş bir gelişme yaşandı.

Hande Erçel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl bir fotoğrafını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etmişti.

Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.

HAKARET SUÇU İŞLEDİ

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıkmış, mahkeme 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası vermişti.

Cezanın her günü 20 TL'den paraya çevrilerek; sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedilmişti. Bu kararın ardından güzel oyuncu Kılınç hakkında 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

DURUMU ARAŞTIRILACAK

Davanın duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme heyeti, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın manevi tazminatını karşılayabileceğine dair ekonomik durumunun araştırılmasını istedi.

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