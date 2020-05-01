Hande Erçel’in paylaşımı Instagram'ı salladı
Hande Erçel'in yeğeni ile paylaşımları beğeni rekoru kırıyor. Güzel oyuncu yeğeni Aylin Mavi ile olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına 2 milyona yakın beğeni geldi.
01 Mayıs 2020, Cuma 20:55 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle bir süredir karantinada olan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından yeğeni Aylin Mavi ile fotoğraflarını paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına sadece iki saat içinde 1 milyonun üzerinde beğeni geldi ve fotoğraflar 2 milyona yakın beğeni aldı.
Oyuncu Hande Erçel'in takipçileri paylaşıma yorum yağdırdı.
- İşte o yorumlardan bazıları:
- Kelebekler doldu içimize
- Teyzesinin fotokopisi
- Güzelliğinize ölürüm
- Hande ve mavişi
- Çok güzeller
- Seni çok seviyorum
- Ah canım ne kadar tatlısın
- Çok tatlısınız