Corona virüs salgını nedeniyle bir süredir karantinada olan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından yeğeni Aylin Mavi ile fotoğraflarını paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına sadece iki saat içinde 1 milyonun üzerinde beğeni geldi ve fotoğraflar 2 milyona yakın beğeni aldı.

Oyuncu Hande Erçel'in takipçileri paylaşıma yorum yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Kelebekler doldu içimize

Teyzesinin fotokopisi

Güzelliğinize ölürüm

Hande ve mavişi

Çok güzeller

Seni çok seviyorum

Ah canım ne kadar tatlısın

Çok tatlısınız







