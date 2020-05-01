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Magazin Hande Erçel’in paylaşımı Instagram'ı salladı

Hande Erçel’in paylaşımı Instagram'ı salladı

Magazin

Hande Erçel’in paylaşımı Instagram'ı salladı

Hande Erçel'in yeğeni ile paylaşımları beğeni rekoru kırıyor. Güzel oyuncu yeğeni Aylin Mavi ile olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına 2 milyona yakın beğeni geldi.

01 Mayıs 2020, Cuma 20:55 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle bir süredir karantinada olan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından yeğeni Aylin Mavi ile fotoğraflarını paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımına sadece iki saat içinde 1 milyonun üzerinde beğeni geldi ve fotoğraflar 2 milyona yakın beğeni aldı.

Oyuncu Hande Erçel'in takipçileri paylaşıma yorum yağdırdı.

  • İşte o yorumlardan bazıları:
  • Kelebekler doldu içimize
  • Teyzesinin fotokopisi
  • Güzelliğinize ölürüm
  • Hande ve mavişi
  • Çok güzeller
  • Seni çok seviyorum
  • Ah canım ne kadar tatlısın
  • Çok tatlısınız


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