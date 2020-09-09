Hande Erçel’in pozuna Kerem Bürsin yorumu

Kerem Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı ve son günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel’in araba içinde verdiği poza sessiz kalmadı.

'Kerem, Hande’nin pozunu kıskandı'

Instagram'da Hande Erçel’in fotoğraf paylaştığını gören yakışıklı oyuncu, “Bu pozun aynısını ben de yapacağım. Aynısını” yorumunu yazdı. Bu mesajı gören sosyal medya kullanıcıları, “Kerem, Hande’nin pozunu kıskandı” yorumunu yaptı.







