Annesinin acısıyla sarsılan Hande Erçel, bu ay mart sayısı için bir derginin kapak çekimleri için kamera önüne geçti.

Dergiye verdiği röportajda ocak ayında kaybettiği annesi Aylin Erçel'i çok özlediğini anlatan Hande Erçel, zor zamanlarında en büyük desteği ablası ve babasından görerek ayakta kaldığını anlatmıştı.

Oyuncunun, kapaktaki yüksek bir sandalyeye oturarak şapkasıyla poz verdiği fotoğraf yüzünden büyük kriz yarattığı iddia edildi.

Erçel’in derginin basılmasına çok az bir zaman kala bu fotoğrafı iddialı ve seksi bulduğu ve "Bu fotoğrafı basmayın, böyle bir durumda büyük tepki alırım'' diyerek, istemediği onun yerine başka bir fotoğraf karesinin basıma son anda yetiştirilebildiği ifade edildi. (Milliyet)

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