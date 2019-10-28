Oyuncu Hande Erçel son yayınladığı fotoğrafında fit görüntüsüyle dikkatlerden kaçmadı.

Erçel'in kilo verdiği ve fit bir görüntüye kavuştuğu fotoğrafı takipçileri tarafından beğenildi. Takipçileri, güzel oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Murat Dalkılıç ile büyük bir tartışma yaşayarak gündeme gelen Hande Erçel bu sefer de fit görüntüsüyle kendinden bahsettirecek gibi görünüyor.





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