Hande Erçel'in koltukta uzanırken çekilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Erçel'in bu fotoğrafları 2 milyondan fazla beğeni aldı. Hande Erçel'in ev şıklığı dikkatlerden kaçmadı.

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Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Dizdar’ın, diziyi izlerken çekilen ev halleri ise izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada, "Merve Dizdar tıpkı ekrandaki gibi doğal" yorumları yapıldı.