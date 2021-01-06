Magazin Hande Erçel'in ve Merve Dizdar'ın ev şıklığını nasıl buldunuz?

Hande Erçel'in ve Merve Dizdar'ın ev şıklığını nasıl buldunuz?

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Hande Erçel'in ve Merve Dizdar'ın ev şıklığını nasıl buldunuz?

Son dönemde rol aldığı diziyle gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, sosyal medyadan ev halini paylaştı. Erçel'in ev hali, Merve Dizdar ile kıyaslandı.

06 Ocak 2021, Çarşamba 11:10 Son Güncelleme:
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Hande Erçel'in koltukta uzanırken çekilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Erçel'in bu fotoğrafları 2 milyondan fazla beğeni aldı. Hande Erçel'in ev şıklığı dikkatlerden kaçmadı.

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Akıllara Merve Dizdar'ın ev hali geldi


Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Dizdar’ın, diziyi izlerken çekilen ev halleri ise izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada, "Merve Dizdar tıpkı ekrandaki gibi doğal" yorumları yapıldı.

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