Hande Soral: Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı

Geçen günlerde ikinci evlilik yıldönümlerini kutladılar.

'Büyütülecek bir yanı yok'

Hande Soral, "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum ki; evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Büyütülecek bir yanı yok.

'Hem avantajı var, hem de dezavantajı'

Eşimle aynı sektörde olmanın hem avantajı var, hem de dezavantajı. Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı" dedi.





Bu haberi de okudular Hande Soral: En yakınlarım bile olsa kimin ne dediği beni ilgilendirmez 'mahalle baskısı' umrumda olmaz

Bu haberi de okudular Eşe tam destek! Dizi setine ziyarete gitti