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  • Hande Soral: Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı

Hande Soral: Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı

Oyuncu Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirci, 2015'te aşk yaşamaya başlamış, Ekim 2017'de nikah masasına oturmuştu

21 Ekim 2019, Pazartesi 10:14 Son Güncelleme:
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Hande Soral: Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı

Geçen günlerde ikinci evlilik yıldönümlerini kutladılar.

'Büyütülecek bir yanı yok'

Hande Soral, "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum ki; evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Büyütülecek bir yanı yok.

'Hem avantajı var, hem de dezavantajı'

Eşimle aynı sektörde olmanın hem avantajı var, hem de dezavantajı. Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı" dedi.


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