Hande Soral: Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı
Oyuncu Hande Soral ile meslektaşı İsmail Demirci, 2015'te aşk yaşamaya başlamış, Ekim 2017'de nikah masasına oturmuştu
Geçen günlerde ikinci evlilik yıldönümlerini kutladılar.
'Büyütülecek bir yanı yok'
Hande Soral, "Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum ki; evlilik öyle anlatıldığı gibi korkutucu değilmiş. Büyütülecek bir yanı yok.
'Hem avantajı var, hem de dezavantajı'
Eşimle aynı sektörde olmanın hem avantajı var, hem de dezavantajı. Sıkılacak zaman bulamıyoruz. Flört dönemindeki gibiyiz; mutlu ve heyecanlı" dedi.
Bu haberi de okudularHande Soral: En yakınlarım bile olsa kimin ne dediği beni ilgilendirmez 'mahalle baskısı' umrumda olmaz
Bu haberi de okudularEşe tam destek! Dizi setine ziyarete gitti