Hande Soral hangi diziye transfer oldu?
Hande Soral, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katıldı. Vahide Perçin'in diziden ayrılması bomba etkisi yaratırkan diziyle ilgili bir bomba haber daha geldi. Güzel oyuncu Hande Soral'ın Bir Zamanlar Çukurova'da başrol olacağı konuşuluyor.
14 Kasım 2020, Cumartesi 20:04 Son Güncelleme:
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Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in kadrosunda yer aldığı son dönemin ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Hande Soral da katıldı. TV100'ün haberine göre, ünlü oyuncu Hande Soral, dizinin başrol oyuncularından birisi olarak, etkili bir karakter ile dizinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin'in ayrılık haberi gelmiş ve dizinin yayınlanan son bölümünde Hünkar Yaman karakteri hayatını kaybederek diziye veda etmişti.
Eşi de oyuncu
Kuzey Yıldızı dizisinde rol alan İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, yakında Adana'da ekibe katılacak. Ülkenin iki farklı ucunda farklı yapımlarda başrolde yer alan evli çift ise bir süre daha birbirlerini göremeyecek.
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