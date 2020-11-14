Hande Soral hangi diziye transfer oldu?

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in kadrosunda yer aldığı son dönemin ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Hande Soral da katıldı. TV100'ün haberine göre, ünlü oyuncu Hande Soral, dizinin başrol oyuncularından birisi olarak, etkili bir karakter ile dizinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin'in ayrılık haberi gelmiş ve dizinin yayınlanan son bölümünde Hünkar Yaman karakteri hayatını kaybederek diziye veda etmişti.

Eşi de oyuncu

Kuzey Yıldızı dizisinde rol alan İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, yakında Adana'da ekibe katılacak. Ülkenin iki farklı ucunda farklı yapımlarda başrolde yer alan evli çift ise bir süre daha birbirlerini göremeyecek.