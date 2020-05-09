Hande Soral: Karantina bize iyi geldi

Oyuncu, Alem dergisine röportaj verdi. Karantina günlerinde bol bol dizi izlediğini, kitap okuduğunu, spor yaptığını ve Instagram’da canlı yayınlanan konserleri takip ettiğini söyledi.

“Dizi çekimlerimizden dolayı eşim ile ayrı şehirlerdeydik. Bu açıdan karantina bize iyi geldi, ertelediğimiz birçok şeyi birlikte yapma imkanı bulduk” diye konuştu.

Hande Soral hayatının kırılma anlarını da şöyle anlattı:

“Üniversite için Ankara’dan vazgeçip İstanbul’a gelmem, Tolga Çevik’in ‘Komedi Dükkanı’nda sahneye çıkmam, geçirdiğim trafik kazası ve en önemli İsmail ile tanışmam dönüm noktalarım oldu.”

Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Hande Soral, “Benim üç kardeşim var. Yaparsam tek çocukla yetinmem” dedi.

Oyuncu, karantina bittikten sonra rol aldığı ‘Müstakbel Damat’ ve ‘Kovala’ filmlerinin vizyona gireceğini de söyledi.





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