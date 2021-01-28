Magazin Hande Soral: Plan yaparak yaşamam

Hande Soral: Plan yaparak yaşamam

Magazin

Hande Soral: Plan yaparak yaşamam

Güzel oyuncu Hande Soral, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

28 Ocak 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

33 yaşındaki oyuncu, estetiğe dair soruları şöyle yanıtladı: “Kimsenin ne yaptığına karışmam. Dış görünüşünde değişime gitmek sadece o kişiyi ilgilendirir. Ama estetik yaşının çok düştüğünü görüyorum. Bu endişe verici. Hatları oturmamış bir kızın estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum.” ağlamayı severim 

İşte Hande Soral’ın açıklamaları: 

  • “En çok; ailemi kaybetmekten korkarım.”
  • “İsmail ile evliliğimizin temelinde önce saygı ve karşılıklı güven yatıyor.”
  • “Sıkıntılarımı içime atmam, üzüntümü yaşarım. Ağlamayı severim. Sonra durumu kabullenir, gülmeye başlarım.”
  • “Planlar yaparak yaşamam. Hayatın getirdiklerine saygı duyarım.”

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
İki erkekten bir adam çıkarmak
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
Beni bana anlat
Filiz Özkol
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
Uğur Alkapar
Ağlatan karikatürler
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Amerika’dan özel uçakla döndüler
Bekir Saçar
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki sonrası kanama
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Öner Döşer
Büyüteç etkisi
Öner Döşer
Hande Kazanova
25 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Şirin Sever
Beni niye bıraktın anne?
Şirin Sever
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tuğba Altıntop photoshop'u abarttı