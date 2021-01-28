Hande Soral: Plan yaparak yaşamam
Güzel oyuncu Hande Soral, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.
28 Ocak 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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33 yaşındaki oyuncu, estetiğe dair soruları şöyle yanıtladı: “Kimsenin ne yaptığına karışmam. Dış görünüşünde değişime gitmek sadece o kişiyi ilgilendirir. Ama estetik yaşının çok düştüğünü görüyorum. Bu endişe verici. Hatları oturmamış bir kızın estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum.” ağlamayı severim
İşte Hande Soral’ın açıklamaları:
- “En çok; ailemi kaybetmekten korkarım.”
- “İsmail ile evliliğimizin temelinde önce saygı ve karşılıklı güven yatıyor.”
- “Sıkıntılarımı içime atmam, üzüntümü yaşarım. Ağlamayı severim. Sonra durumu kabullenir, gülmeye başlarım.”
- “Planlar yaparak yaşamam. Hayatın getirdiklerine saygı duyarım.”
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