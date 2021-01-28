Hande Soral: Plan yaparak yaşamam

33 yaşındaki oyuncu, estetiğe dair soruları şöyle yanıtladı: “Kimsenin ne yaptığına karışmam. Dış görünüşünde değişime gitmek sadece o kişiyi ilgilendirir. Ama estetik yaşının çok düştüğünü görüyorum. Bu endişe verici. Hatları oturmamış bir kızın estetik yaptırmasını doğru bulmuyorum.” ağlamayı severim

İşte Hande Soral’ın açıklamaları: