Hande söyledi, Demet dinledi

Şarkıcı Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki buzlar gittikçe eriyor.

Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte Çeşme'de bir mekanda sahne alan Hande Yener'i dinlemeye gitti.

Şarkının ardından Demet Akalın, Hande Yener'i alkış yağmuruna tuttu.

'İNANDIRICI DEĞİL'

Öte yandan, sosyal medya platformlarında yayılan videoyu gören takipçilerin çoğu, barışmanın 'göstermelik' olduğunu ve 'hiç inandırıcı gelmediğini' iddia etti.