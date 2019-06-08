Diriliş dizisinde Deli Demir'in kızı Turgut Alp'in eşi Aykız'ı canlandıran Hande Subaşı internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte Hande Subaşı’nın biyografisi…

HANDE SUBAŞI KİMDİR?

Subaşı'nın, eski eşi Can Tursan'la boşandıktan sonra kimselerle görüntülenmeyen güzel oyuncu, gönlünü ünlü işadamı Alican Ulusoy'a kaptırdığını açıkladı. 1984 yılında Ankara`da dünyaya geldi ve 2003 yılına kadar Ankara`da yaşadı. Çankaya İlköğretim Okulu`nda İlkokulu bitirdi, Buz Pateni sporu ile ilgilendi ve Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu`nda 4 Yıl müzik eğitimi aldı.

Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi`nden 2003 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünü kazandı. İstanbul’a gelişi ile profesyonel modellik kariyerine başlayan Hande Subaşı 2005 yılında Mıss Turkey ünvanını kazandı.

Hande Subaşı 2006 yılında TV`deki dizi çalışmaları ile ön plana çıkmaya başladı. ATV`de Kuş Dili dizisinde Uğur Pektaş ile, ardından Show Tv ekranlarındaki Adak dizisinde Emrah ile başrolü üstlenen Hande Subaşı, usta oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar ile önemli deneyimler kazandı.

Show TV ekranlarındaki Şarkı Söylemek Lazım yarışma programında Metin Arolat ile başarılı bir performans sergiledi. 2007 yılında ATV ekranlarında büyük ilgiyle izlenen Elveda Rumeli dizisinde ana karakterlerden birini canlandırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan popüler magazin programı Canlı Canlı nın sunuculuğunu üstlendi. TRT 1 ekranlarındaki Sen Türkülerini Söyle yarışma programında Kadir Çöpdemir ile birlikte programın sunuculuğunu paylaştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde rol aldı. TV Fenomeni Muhteşem Yüzyıl dizisinin 37. bölümünde konuk oyuncu olarak rol aldı. Hande Subaşı, Can Tursan ile 25.08.2012 tarihinde İstanbul Galatasaray Adasında yapılan düğün ile evlendi. Kanal D nin sevilen dizilerinden Merhamet'de şizofren bir karakteri canlandırarak 2 bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. Yakın zamanda TRT 1 ekranlarında izleyeceğimiz Ertuğrul Gazi'nin hayatını ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesini anlatan dönem dizisi "Diriliş"de Aykız rolünü üstlendi.

Eski eşi Can Tursan'la boşandıktan sonra kimselerle görüntülenmeyen güzel oyuncu Hande Subaşı, gönlünü ünlü işadamı Alican Ulusoy'a kaptırdığını açıkladı.