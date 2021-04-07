Magazin Hande Ünsal: Babamla hiç görüşmedim!

Hande Ünsal: Babamla hiç görüşmedim!

Magazin

Hande Ünsal: Babamla hiç görüşmedim!

Emel Yalçın’ın Milyon TV'de yayınlanan programına konuk olan şarkıcı Hande Ünsal, "Babanla görüşüyor musun?" sorusunu yanıtladı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 10:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle adından söz ettiren Hande Ünsal, "Yaptığım hiç bir şarkıda ticari kaygım yok sadece başarı odaklıyım ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Acı çekmek bana şarkı yazdırıyor" dedi.

KOLONYA ŞİŞESİ İLE KONSER!

Pandemi döneminde konser vermeyi çok özlediğini dile getiren sanatçı, "Elimde kolonya şişesi ile evdekilere konser veriyorum, o derece özledim düşünün" şeklinde konuştu.

'KİLO TAKINTIM VAR'

"Kimsenin bilmediği gizli bir takıntın var mı?" sorusuna Ünsal, "49 kiloyum ve hala kendimi kilolu hissediyorum. Zaman zaman sanırım kendimde kilo takıntım var" yanıtını verdi.

'BU ZAMANA KADAR NEDEN GELMESİN?'

"Annene ve ailene olan düşkünlüğünü biliyoruz, babanla görüşüyor musun?" sorusu üzerine Hande Ünsal "Bu yaşıma kadar babamla hiç görüşmedim. Ama bir kızgınlığım yok. Şimdi arasa tabii ki açar konuşurum, babadır sonuçta. Şu soruyu da sorarım tabii; 'bu zamana kadar neden gelmedin?' Her şeye rağmen, 'hayatımda seni istemiyorum' demem, gereken saygıyı gösteririm" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Hande Ünsal'a sette sürpriz kutlama


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Mekanlar taşınıyor
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Kilo verince revaçta oldum
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rekor Sibel Can'da... Demet Akalın sendromuna yakalanan Hande Demir, tektaşıyla dikkat çekti