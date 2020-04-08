Kültür & Sanat Hande Ünsal ev konseriyle ‘İyi Misin?’ diyecek

Hande Ünsal ev konseriyle ‘İyi Misin?’ diyecek

Kültür & Sanat

Hande Ünsal ev konseriyle ‘İyi Misin?’ diyecek

Demirören Medya’nın başlattığı ve ünlü isimlerin destek verdiği ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ çağrısını Hande Ünsal yapacak. Karantina döneminde ‘İyi Misin?’ şarkısına evinde klip çeken Ünsal, bu kez şarkılarını canlı yayında seslendirecek.

08 Nisan 2020, Çarşamba 13:33 Son Güncelleme:
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Hande Ünsal, Türkiye’nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı ‘#EvdeKalMuzikleKal’ projesiyle hayranlarıyla buluşacak. 

Koronavirüse karşı evinden çıkmayan Hande Ünsal 09 Nisan Perşembe akşamı 21.05’te Instagram hesabından (@handeunsal) canlı yayınla mini bir konser verecek. Kısa bir süre önce karantina günlerinin verdiği ilhamla evinde ‘İyi Misin?’ adlı parçayı yapan ve yine evde cep telefonuyla klip çeken Hande Ünsal yeni şarkısının yanı sıra sevilen şarkılarını da canlı yayında seslendirecek.

‘#EvdeKalMüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor

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