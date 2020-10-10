Meslek hayatının 20. yılına özel ‘Carpe Diem’ isimli bir albüm çıkardın. Bu özel albümünden bahseder misin?

Synth-pop, funky, deep house, R&B sound’larını barındırıyor. Bana göre yeni pop böyle olmalı. Mutlaka günümüzün sound’larını taşımalı ve duygusu olmalı. Ayrıca güçlü bir hikayesi ve cool olması da önemli. Bu albüm, dinleyicilere kendini iyi hissettirecek ve onları şifalandıracak. O büyüye sahip bir albüm. Biz 30’a yakın parça ürettik ve 20’sini ‘Carpe Diem’ için hazırladık. Yani, bu albümün ikinci bölümü de gelecek.

Albümdeki sekiz şarkının sözü ve müziği Berksan’a ait, dört şarkının bestesinde de Berksan ve Misha’nın imzası var. Neden özellikle Berksan’ı istedin?

Berksan’ın çok iyi bir söz yazarı olmasının dışında, enerjisinin saflığı beni her zaman çok etkiler. Şarkı yazarken tam olarak içinden geleni söylüyor. Çalışma tarzından etkilenmemek mümkün değil. Müziği duyduğu an duygusunu hemen akıtıyor şarkıya. Son derece modern ve samimi bir anlatımı var. Onun müzik aşkı da aynı benimki gibi. Biz o yüksek noktada bulduk birbirimizi ve üretmeye devam ettik. Benim için kimin yaptığı değil ne yaptığımız önemliydi. Berksan ve Misha albümde olması gereken tüm tarzları fazlasıyla yansıttılar. Benim de başka bir arayışım kalmadı.

Fikri Karayel, Mete Özgencil, Devrim Karaoğlu ve Deeperise da var bu albümde?

Fikri, beni ilk yol parçasıyla çok etkilemişti. Onun ruhu ve müzik aşkı bana çok tanıdık geldi ve kendisini arayıp hemen tanıştım. Görüşmeye başladık. Benim için bir gün Deeperise ile ‘Aşk Elinde’yi kaydetmiş ve yolladı. Uyandım ve telefonumda sürpriz bir şarkı vardı. Tüm gün o parçayı dinledim. Ve, “Tamam” dedim, “Bu parçanın duygusu çok güzel!” Hemen kaydettik. ‘Aşk Elinde’ şarkısı da Deeperise’ın soundu ile çok beğenildi. Albümde Devrim Karaloğlu ve Mete Özgencil de var. ‘ Boşuna’ parçasının prodüksiyonu onlara ait. Balad bir parça olarak çok iddialı ve müzik listelerine de hızlı giriş yapan bir şarkı oldu, ilk günden…

TIPKI DÜNYA YILDIZLARI GİBİ ÖZGÜRCE İÇİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Bazı müzik otoriteleri ‘Carpe Diem’in Beyoncé’nin albümlerine benzediğini söylüyor. Buna ne dersin?

Bu bizim için büyük bir iltifat olur. Albümde emeği geçen müzisyen arkadaşlarım, sanat yönetmenimiz ve fotoğrafçımız Aytekin Yalçın adına da teşekkür ediyorum. Profesyonel adımlarla hareket ettik. Her detayı düşündük ve uyguladık. Albüm, bütünlüğü ve enerjisiyle dünya standartlarında bir çalışma oldu. Bence hepimiz imzamızı büyük harflerle attık.

İmaj olarak Lady Gaga ve Madonna’dan esinlendiğin söyleniyor. Bu doğru bir yakıştırma mı?

Onları tabii ki beğeniyorum ama ben delirdiğimde Lady Gaga henüz ortalarda yoktu. Ancak Madonna, en büyük ilham kaynağımdır. Enerjisini, özgürlüğünü ve sanatını seviyorum. Her zaman daha ileri gitmek gerektiğini biliyorum ve vizyonum her zaman ileride. Tıpkı dünya yıldızları gibi özgürce içimden geleni yapıyorum.

MISHA’YLA KARŞILAŞTIĞIMIZ AN BİRBİRİMİZE TUTULDUK BÖYLE BİR CENTİLMEN YETİŞTİRDİKLERİ İÇİN AİLESİNE MİNNETTARIM

Misha ile ilişkiniz nasıl gidiyor?

Birbirimizi bulduğumuz an, tutulduk. Birlikte kaliteli zaman geçiriyoruz. Çoğu zaman müzik yapıyoruz, müzik yapmadığımız da arkadaşlarımızla ya da ailelerimizle bir araya geliyoruz. Çünkü çocuk ruhluyuz. Kafalarımız uyuştuğu için tarzlarımız da uyuyor.

Genelde aynı filmleri veya dizileri beğeniyoruz. Çabuk sıkılmak gibi güzel bir huyumuz var. İkimiz de bir çok konuda benziyoruz. Aynı zamanda çok iyi iki arkadaşız. Her şeyden önce, Misha’nın ailesi çok kaliteli ve oğullarını da öyle yetiştirmişler. Müziğini her zaman desteklemişler. Böyle centilmen ve harika bir insan dünyaya getirdikleri için onlara minnettarım.

Misha’yla birlikte çalışmak keyifli mi?

Misha, albümün müzik direktörü. Olması gerekenler ya da olmaması gerekenler konusunda tam bir vizyoner. Sekiz parçanın prodüksiyonu Misha’ya ait. Albümde dört de bestesi var. O, bu yeniliğin en önemli sebebi oldu. Beni hayallerime götürdü. Hande Yener severlerini de mutlu etti. Aldığı sorumluluk büyüktü ve bunu büyük bir başarıyla tamamladı. Misha ile çalışmak çok keyifli ve eğlenceli, çünkü onda yok yok!

DÜNYA YANSA BİLE 20. YIL ALBÜMÜNÜ ÇIKARACAKTIM

Son yıllarda meslektaşların bir single çıkarmaya cesaret edemiyorken sen 10 şarkılık bir albüm yaptın. Risk aldığını söyleyebilir miyiz?

Her zaman kalbimin sesini dinlerim. Kemik dinleyicim 20. yıl albümümü bekliyordu. O yüzden dünya yansa bile bu albümü çıkaracaktım. Kendimizi tüm olumsuzluklara rağmen izole ettik ve tamamen yüksek enerjiye konsantre olduk. Önce kendimiz şifalandık, şimdi de dinleyenlerimiz şifalanıyor. Ne mutlu bize. Gelen mesajların, tebriklerin sayısını tahmin dahi edemezsiniz.

‘CARPE DIEM’ DİNLEYİCİLERİMİN ANI YAŞAMALARINA İLHAM OLSUN

Her zaman olduğu gibi bu albümünün görselliği için de çok titiz davrandın. Kimlerle çalıştın?

Benim için şarkılarla imajın uyumu çok önemli. O enerjiyi yansıtmak ayrı bir sanat. Aytekin Yalçın, çok önemli bir fotoğrafçı ve yönetmen. Altı yıldır Milano’da yaşıyor ve orada da çok büyük başarıları var. Onun yurt dışındaki ve yurt içindeki tüm başarılarıyla gurur duyuyorum. Aytekin de bizim gibi işinde çok heyecanlı ve titiz. Styling’i İtalyan stilist Gabriele Papi üstlendi. Dünyaca ünlü tasarımcıların parçalarını tercih ederek, video klibin ve fotoğrafların gücünü sanatsal bir bakış açısıyla destekledi.

Kaç şarkıya klip çektin?

Şu an dört klip var, ikisi hazır diğer ikisi için çekimlere devam edeceğiz. ‘Carpe Diem’, ‘Aşk Sandım’, ‘Boşuna’ ve ‘Bulut’ şarkılarının klibi olacak. Aytekin Yalçın, 15’e yakın teaser çekti. Teaser’lardaki bazı kostümler de Hakan Akkaya’nın Glam Rock koleksiyonuna ait.

Hayranlarına bu albümle ne vaat ediyorsun? Coşku mu, aşk mı, dans mı?

Hepsini vaat ediyorum. Hatta daha fazlasını... Bu albüm, anı yaşamalarına ilham olsun. 2020 yılı büyük bir ders verdi insanlığa. Umarım bunları unutmayız. Mutluluğu, başkalarında ya da parada aramamalıyız. Anın kıymetini bilmeli ve hep birlikte güzel anılar biriktirmeliyiz.

DÖRT YILDIR ŞEHİR HAYATINDAN VE KAOSTAN UZAKTA YAŞIYORUM

Pandemi sürecini nasıl geçirdin?

Pandemi daha çok şarkı üretmemize sebep oldu. Tam da bu sırada Altın Kelebek’te Başarı Ödülü aldığımı öğrendim. Ve ödül gecesi için mini bir şov hazırladım. Hatta ‘Bela’ şarkısını ilk defa orada seslendirdim. Aslında son dört yıldır şehir hayatından ve kaostan uzakta yaşıyorum.

Paket gıda tüketmiyorum, şehrin ağır metalinden uzak duruyorum. Ormanın dibindeyim. Sağlıklı ve kaliteli bir uyku düzenim var. Bağışıklığımı güçlendiren bir yaşam biçimine çoktan geçmiş olduğum için, pandemi hayatımda fazla bir şey değişmedi. Doğayla ve hayvanlarla iç içe yaşamak ruhumu besliyor.

HASSAS BİR RUHUM VAR AMA SEVENLERİMİ ÜZMEMEK İÇİN MUTLUYMUŞ GİBİ DAVRANDIĞIM ÇOK OLDU

Dışarıdan hep çok güçlü bir Hande Yener portresi görüyoruz. Hiç zayıf yanın yok mu?

His olarak hep çok yükseklerdeyim. İyi hissetmeyi ve iyi hissettirmeyi seviyorum. Enerjimi bunun için harcıyorum. Sorunlarla değil çözümlerle ilgileniyorum. Sanırım o duruşum bu hissi veriyor. Aslında bir o kadar duygusal biriyim. Gözlerimin dolması an meselesidir. Hassas bir ruhum var ama duygu sömürüsünü sevmem. Sevenlerimi üzmemek için mutluymuş gibi davrandığım çok oldu. Duygularımı en iyi müzikle ifade edebiliyorum.

Kendini seviyor musun?

Kendimi çoook seviyorum. Hayatı seviyorum. İnsanları, hayvanları, doğayı bir bütün olarak çok seviyorum ve sayıyorum. Birbirimizle bağlarımız var ve bu bence yaşamın en güzel yanı. Her birimiz, birbirimize dokunuyoruz, ilham oluyoruz. Bizler birbirimizin aynasıyız. O yüzden her zaman güzel enerjiler yaymayı tercih ediyorum.

ÖLSEN BİLE GÜNDEMDE BİR SAATTEN FAZLA KALAMIYORSUN AMA İŞLERİM BİR GÜN DEĞİL HER GÜN KONUŞULUYOR

Hırslı biri misin?

İşimi yaparken hırslı ve çalışkanım. Bu yüzden bir gün değil her gün konuşuluyorum ama işimle! Bunu ayıralım. Bu önemli bir detay benim için. İnsanlar yaptığım müziği konuşuyor. Yaptıklarım için her gün birçok yorum okuyorum. Bu çok heyecan verici ve beni besliyor çünkü ölsen bile gündemde bir saatten fazla kalamıyorsun!

Hayatının nasıl bir dönemindesin?

Son 20 yılım, hayatımın en güzel dönemiydi. İlk günden beri, beni başka bir yere koyan sıkı bir dinleyici kitlem var. Müzik yapmak beni her geçen gün dinamikleştiriyor. İster istemez içinizde kendi performansınızla yarışıyorsunuz. Bu kadar zamanın tecrübesi de en güzel ödül. Hayatı hep pozitif ruhla kucaklıyorum. O yüzden keyfim çok yerinde.

Popüler, hoş, güzel ve havalı bir kadınsın. Bunun avantajı ya da dezavantajları neler?

Zirvedeyseniz herkesin gözü üstünüzdedir. Sahnede büyüyebilen biri olmak benim öncelikli hedefimdi. İşimi aşkla yaptığım için hep avantajlı biri oldum. Ben de haksızlıklara uğramışımdır ama iş hayatında zorluklar her zaman var. O zorlukları az sıyrıklarla atlatmak ise önemli bir yetenek.

Hiç pişmanlıkların oldu mu?

Zamanla hiçbiri kalmadı. Bazen hatalar olabiliyor ama onlar da insana tecrübe oluyor. Her şeyi içimde çözebiliyorum. Anı yaşamak en doğrusu ve hiçbir konuya takılıp kalmıyorum.