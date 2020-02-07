Magazin Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır

Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır

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Hande Yener: Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır

Bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Taç Ödülleri Töreni önceki akşam Baltalimanı’ndaki Portaxe adlı mekanda yapıldı. Hande Yener, ‘yılın pop kadın sanatçısı’ ödülünü aldı.

07 Şubat 2020, Cuma 09:18 Son Güncelleme:
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Tören sonrası muhabirlerle sohbet eden şarkıcıya Demet Akalın’ın kızı Hira’nın doğum günü partisine neden katılmadığı soruldu. Şarkıcı, “Telefonla kutladım. Hediye de alamadım zaten dün geldim İtalya’dan” dedi.

'Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır diyoruz'

Yener, Demet Akalın’ın Fatih Ürek’le yaşadığı gerilim hakkındaki soruları ise “Barışırlar benim olaydan haberim yok. Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır diyoruz” diye yanıtladı.


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