Hande Yener, Demet Akalın ile Sinan Akçıl'a şöyle seslendi: ''Tartışma sırasında adım geçmiş. Benim için kavga etmelerine gerek yok.''

ESKİ KAVGA/2007

Demet Akalın ile Hande Yener'in 2005'te Twitter'da başlayan atışmaları 2007'de zirveye çıktı.

Hande Yener, Demet'in şarkılarını 'bakkal müziği' diye tanımlayarak yıllar sürecek bir gerginliğin fitilini ateşlemişti.

Hande Yener ile Demet Akalın bir ara barışıp reklamda oynamıştı.

YENİ KAVGA/2019

Sinan Akçıl, Demet Akalın için ''Yazı Demet'in 'Yekten' parçası değil, benim 'Goy Goy' şarkım getirdi'' dedi.

Demet Akalın ise bu sözlere ''Bana sallamış! O şarkıyla kafa tutmaya utanmıyor, komik çocuk. Hande Yener'le barışmam insanları bu kadar rahatsız etmemeli. Ayrıca şarkısı rezalet'' diye karşılık verip Sinan Akçıl'ın, Instagram'da sahte takipçi satın aldığını iddia etti.

Sinan Akçıl ise ''Demet beni arıyor, ama ulaşamıyor. Çünkü onu engelledim'' deyince ipler iyice gerildi