Hande Yener önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kapüşonu ve maskesi nedeniyle görenler tanıyamadı. Muhabirlerin “Zayıflamışsınız” yorumu üzerine “Korona bana yaradı evde yoga yapıyorum” dedi. Diş ağrısı çektiğini söyleyen Yener “Geçenlerde acillik oldum. Dişlerime pahalı bir operasyon yaptırıyorum” diye konuştu.

Şarkıcı, yıllarca küs kalıp sonunda barıştığı Demet Akalın’ın kendisini programına çağırdığını fakat bu teklifi pandemiden dolayı kabul etmediğini de söyledi.







