Magazin Hande Yener ve Berksan küslüğü bitti

Hande Yener ve Berksan küslüğü bitti

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Hande Yener ve Berksan küslüğü bitti

Yıllardır önce birbirlerine küs olan şarkıcı Hande Yener ile meslektaşı Berksan, aralarındaki buzları eritti. İkili birlikte sahne alacak.

30 Haziran 2021, Çarşamba 15:35 Son Güncelleme:
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Beş yıl önce Bodrum’da açtıkları mekan sonrası aralarına kara kedi giren Hande Yener ve Berksan, yeniden bir mekanda ortak oldu. Kırgınlıkları geride bırakan ikili, yeni ortakları Barkın Akan ile beraber Ello isminde bir Lübnan Restaurant-bar ile bu yazın en iddialı yerlerinden birini açıyorlar.

Boğaz’ın en güzel yerinde konumlanan, hem İstanbulluların hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olan Sortie'de misafirlerini ağırlayacaklar. İkili, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sevenleriyle buluşacak.


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