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Hande Yener'in otomobili bozuldu, gece yarısı tamirci açtırdı

Popçu Hande Yener geçen nisanda cipini satmış, elektrikle çalışan çevre dostu bir otomobil almıştı. Karşılığında 450 bin lira ödemişti.

06 Ekim 2018, Cumartesi 06:13
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Hakan Kırarslan

YOLDA KALDI

Önceki gece Karaköy’de konser veren Hande Yener sabaha karşı 03.00 sularında Zekeriyaköy’deki evine dönmek isterken Tophane’de yolda kaldı. Çünkü lastiklerinde sorun çıktı.

YARDIM İSTEDİ

Hande Yener sabahı beklemedi. Şoförüne talimat verdi. Gecenin o vaktinde en yakın lastikçiyi evinden getirtti, tamirciyi açtırdı. Hande Yener bu sırada arkadaşlarını telefonla arayıp yardım istedi. Bir dostu, Hande Yener’i otomobili ile evine bıraktı.

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