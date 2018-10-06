Hakan Kırarslan

YOLDA KALDI

Önceki gece Karaköy’de konser veren Hande Yener sabaha karşı 03.00 sularında Zekeriyaköy’deki evine dönmek isterken Tophane’de yolda kaldı. Çünkü lastiklerinde sorun çıktı.

YARDIM İSTEDİ

Hande Yener sabahı beklemedi. Şoförüne talimat verdi. Gecenin o vaktinde en yakın lastikçiyi evinden getirtti, tamirciyi açtırdı. Hande Yener bu sırada arkadaşlarını telefonla arayıp yardım istedi. Bir dostu, Hande Yener’i otomobili ile evine bıraktı.