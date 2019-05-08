Arkadaş ziyaretinden geldiğini söyleyen Hande Yener, gazetecilerin "Ümit Bey'i yanınızda göremedik" cümlesini geçiştirerek, "Yakında yeni albümüm çıkacak. 20'nci yıl albümü yapıyorum" dedi.

Geçen yıllarda bir hayranının evine girmesi nedeniyle soluğu karakolda alan Hande Yener, aynı başvuruyu bir daha yaptığından bahsetti.

'KORKUYORUM'

Hande Yener, "Adam hastanede yatıyordu. Öğrendim ki tekrar çıkmış. Haliyle korkuyorum, tekrar bir dilekçe verdim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hande Yener'e saplantılı şekilde hayran olan Recep G. adlı kişi, şarkıcıya "Karım, ebediyen benimle olacaksın" şeklinde mesajlar atıp evine girmeye çalışmıştı. Hande Yener de Recep G.'yi savcılığa şikayet etmişti.

İfadesinde Hande Yener ile üç yıldır görüştüklerini öne süren adam, akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp'a sevk edilmişti.

Atipik psikoz teşhisi konulan Recep G.'nin cezai sorumluluğu olmadığına hükmedilip hastaneye yatırılmıştı.

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