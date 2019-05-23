Hane başı 2.2 kg şeker

Aileleri de yavaş yavaş bayram alışverişi telaşı sardı. Bu alışverişin içinde mutlaka olacak ürün ise bayram şekeri. Türkiye’de bayram şekeri alışverişini yüzde 35 ile en fazla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yapıyor. Buraları yüzde 22 ile Marmara Bölgesi, yüzde 20 ile de İç Anadolu Bölgesi izliyor. Türkiye’de hane başı bayram şekeri tüketimi ise 2.2 kilogramı buluyor.

EVDE BAYRAMLAŞMA

En yüksek bayram şekeri alışverişi, bayramdan önceki hafta gerçekleştiriliyor. Her ne kadar bayramlar, farklı tatil programlarının yapıldığı döneme doğru evrilse de hala Türkiye’deki hanelerin yüzde 84’ü ya evinde ailesiyle ya da memleketine giderek bayramlaşıyor. Bu durum da şeker alışverişini artırıyor. Türkiye’deki 300 milyon liralık pazarın yüzde 81’ini şeker, kalanını da çikolata oluşturuyor.

12 BİN TON ÜRETTİ

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, 150’yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Mondelez International’ın çatısı altında bulunan Kent’in bayram şekeri kategorisinde yüzde 49 payı ile lider konumda olduğunu söyledi. Kent’in, 2019 yılı bayram dönemi için 12 bin ton bayram şekeri ürettiğini belirten Karagöz, bu şekerleri kasaba pazarları dahil Türkiye genelinde 20 bin noktada satışa sunduklarını söyledi.

6 BİN 500 EK İSTİHDAM

İstihdamlarının iş ortaklarında Kent için çalışanlarla birlikte 2 bin kişi olduğunu belirten İhsan Karagöz, bayram döneminde ise 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağladıklarını söyledi. Karagöz, “Bayram şekerleri üretimine 8 ay öncesinden başlıyoruz. Yarım asırlık Kent markamız ile Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz şeker satışına eşit” dedi.

GÜLTEN UĞURLU