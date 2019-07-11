Hanedanın varisi arazi aracı kurbanı oldu

Avrupa’nın en köklü ve zenginlerinden Goldsmith ve Rothschild aileleri, 18’inci yüzyıldan itibaren Avrupa’da ticaret şehirlerine bankalar ve iş alanları kurarak devasa servetler edinmişti. İki aile de güçlerini evlilik yoluyla birleştirmeleri ile biliniyordu.

İngiliz Goldsmith Ailesi’nin en zengin ismi James Goldsmith, 20’nci yüzyılın en ünlü milyarderlerinden biriydi. Goldsmith’in 38 yaşındaki oğlu Ben Goldsmith, bankacılık devi Rothschild Ailesi’nin 37 yaşındaki torunu Kate Rothschild ile 16 yıl önce evlenerek geleneği sürdürmüştü.

335 MİLYON EURO'LUK MİRAS

7 yıl önce ayrılan çiftin serveti 335 milyon euro. Çiftin ilk çocukları Iris Annabel, bu servetin en büyük mirasçısıydı. Yatılı okuyan 15 yaşındaki Iris, yaz tatilini ailesinin İngiltere Somerset’teki çiftliğinde geçiriyordu.

Iris, dün çiftliklerinde kullandığı ATV aracıyla takla attı. Ters dönen araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Hem İngilere hem de dünyanın en güçlü para hanedanlarından iki ailenin varisinin ölümü ülkede şok etkisi yarattı.

Goldsmith’in, Rothschild ile evliliğinden 13 ve 11 yaşlarında iki oğulları var.