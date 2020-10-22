Lezzet şöleni: Hangel tarifi

Üzerinde bulunan soğanlı sosuyla tam bir lezzet şöleni yaşatan hangel tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için hangel yemek tarifi arıyor ya da hangel yemeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Hangel yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Hangel yemek tarifi

Hangel yemek malzemeleri

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta

1 su bardağı su

Yoğurt sosu için

2 su bardağı yoğurt

2 su bardağı süzme yoğurt

4 diş sarımsak

Tuz

Soğanlı sos için

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

3 soğan

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Hangel yapılışı

Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi bir yoğurma kabına alın. Sert kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru unladığınız tezgah üzerine alarak bir merdane yardımı ile açın. Hamurdan bir bıçak yardımıyla şeritler kesin. Daha sonra küçük kareler kesin ve parçaları unlayarak birbirlerine yapışmalarını önleyin. Tüm hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız hangel hamurlarını tuzlu kaynar suda haşlayın. Bir kevgir yardımıyla süzüp servis tabağına alın. Yoğurt sosu için süzme yoğurt ve yoğurdu bir kaseye alın. Ezdiğiniz sarımsakları ilave edip karıştırın. Soğanlı sos için zeytinyağı ve tereyağını bir sos tenceresine alın. Tereyağı erimeye başlayınca piyazlık doğradığınız soğanları ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Soğanların rengi kahverengi oluncaya kadar pişirip ocaktan alın. Hangelin üzerine önce yoğurt sos, ardından soğanlı sostan gezdirin.



