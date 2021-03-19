Hangi besinler hangi organa zarar verir?
‘’Besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun’’ demiş Hipokrat. Bazı besinler düzenli tüketildiğinde sağlığı geliştirebileceği bazı besinler organların işleyişini etkileyerek sağlığı bozabilir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.
19 Mart 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
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BEYİN-ASPARTAM İÇEREN BESİNLER
Aspartam fenilalanin, metanol ve aspartik asitten yapılan, pek çok şekersiz üründe kullanılan yapay bir tatlandırıcıdır. Aspartamın içeriğinde bulunan fenilalanin, kan-beyin bariyerini aşabilir ve nörotransmiterlerin üretimini bozabilir. Bu nedenle aspartam aşırı tüketildiğinde öğrenme ve duygular üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. 2014 yılında ABD’de yapılan bir çalışmada, katılımcılara 8 gün boyunca yüksek aspartam içeren bir diyet uygulanmış ve çalışmanın sonunda katılımcıların daha sinirli, daha depresif olduklarını ve zihinsel testlerde daha kötü performans gösterdiklerini bulmuşlardır.
KARACİĞER-ALKOL
Alkol tüketimi, karaciğer hasarının önde gelen nedenlerinden biridir. Çok fazla alkol tüketmek karaciğerdeki yağların parçalanmasını engelleyerek yağ birikimine, karaciğerde iltihaplanmanın artmasına ve sonuçta karaciğer hasarına neden olabilir.
KALP -YAĞLI BESİNLER
Yağlı yiyecekler kilo, kan basıncı ve kolesterol üzerindeki etkileri nedeniyle kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir. 2010 yılında Lancet’te yayınlanan 22 ülkede 6.000 kişide yapılan büyük bir gözlemsel çalışma, kızarmış yiyecekler, pizza ve tuzlu atıştırmalıklar tüketmenin felç riskini %16 artırdığını bulmuştur.
AKCİĞERLER-SİGARA
Sigara dumanı, solunum sistemine zarar veren birçok kimyasal madde içerir ve akciğerlerin yapısını bozarak amfizem, KOAH, kronik bronşit, akciğer kanseri gibi hastalıkların görülme riskini artırır.
BÖBREKLER-KONSERVE BESİNLER
Konserve yiyeceklerin çoğu, raf ömrünü uzatmak için koruyucu olarak tuz eklendiğinden, yüksek miktarda sodyum içerir. Vücuda alınan sodyumun fazlası idrarla dışarı atılır bu da böbreklere binen yükün artmasına neden olur ve uzun vadede böbrek hasarı gelişebilir.
BAĞIRSAK- ŞEKERLİ BESİNLER
Şekerli besinlerin aşırı miktarda tüketimi bağırsaktaki iyi bakteri miktarının azalmasına ve bağırsak sağlığının bozulmasına neden olabilir.
CİLT-FAST FOOD
Burger, nugget, sosisli sandviç, patates kızartması, gazlı içecekler ve milkshake gibi fast food ürünlerini bol miktarda içeren tipik bir Batı diyeti ciltte oluşan akne ile doğrudan bağlantılıdır. 2011 yılında, 2300 Türk genci üzerinde yapılan bir çalışmada, sık sık hamburger veya sosis tüketmenin akne gelişme riskini %24 artırdığı bulunmuştur.