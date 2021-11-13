Hangi hastalıklar artroskopik cerrahi ile tedavi edilebilir?

Artroskopi hangi hastalıklar için uygulanır?

Artroskopi yaygın olarak diz, omuz ve bilek gibi çeşitli bölgelerde bulunan eklem rahatsızlıklarının teşhis ve tedavisine yardımcı olmak için kullanır.

Teşhis için X-ışınları ve diğer görüntüleme sistemlerinin devamında daha ayrıntılı tanı için artroskopiye başvurulabilir.

Artroskopik cerrahi eklem içi serbest cisimlerin çıkartılması, hasarlı veya yırtık kıkırdakların çıkartılması veya onarılması, iltihaplı eklem hasarlarında eklemin temizlenmesi, yırtık bağ veya menisküslerin tamiri veya çıkartılmasında kullanılmaktadır.

Nasıl uygulanır?

Artroskopi, fiber optik video kameraya bağlı dar bir tüple, minik bir kesinin içinden girilerek uygulanır. Eklemlerin içindeki görüntü, yüksek çözünürlüklü bir monitöre yansıtılarak operasyon gerçekleştirilir. Oldukça güvenli ve komplikasyon riski çok düşük bir işlemdir.

Kullanılan anestezi türü prosedüre göre değişiklik gösterir. Bölgesel ya da genel anestezi uygulanabilir. Görüntüleme cihazı için küçük bir kesi yapılır. Kesiler, bir veya iki dikişle veya dar steril yapışkan bant şeritleriyle kapatılacak kadar küçük olur.

İyileşme süreci nasıldır?

Artroskopik cerrahi genellikle uzun sürmez. Örneğin diz artroskopisi yaklaşık bir saat sürer. Hasta, ameliyattan sonra eve gitmeden önce birkaç saat dinlenmesi için odaya çıkarılır.

Doktorunuz ağrı ve iltihabı hafifletmek için ilaç reçete yazabilir. Evde, şişliği ve ağrıyı azaltmak için birkaç gün boyunca eklemi dinlendirmek, soğuk kompres, sargı ve yüksekte tutmak fayda sağlayabilir. Rahatlık ve koruma için geçici ateller, askılar veya koltuk değnekleri kullanılması gerekebilir. Kasları güçlendirmeye ve eklemin işlevini iyileştirmeye yardımcı olmak için fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanması gerekebilir.

Genel olarak, birkaç gün içinde masa başı işlere ve hafif faaliyetlere devam edilebilir. 1 ila 3 hafta içinde araba kullanabilir. Birkaç hafta sonra daha aktif faaliyetlere başlanabilir. Ancak, herkesin iyileşme süresi aynı değildir, kişiye göre farklılık gösterir. Bu süreç içinde doktorun kişiye özel vereceği talimatlara tam olarak uyum sağlanması gerekmektedir.





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