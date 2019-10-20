Hangi renk neyi temsil eder?

Giray Kartal / posta.com.tr





Kırmızı

Dikkat çekici ve iştah açıcı bir renktir. Enerjisi ve heyecan verir. Ayrıca aşkı, şehveti, samimiyeti ve sıcaklığı temsil eder. Birçok gıda markası ağırlıklı olarak logolarında ve reklamlarında kırmızıya büyük yer verir. Negatif yönü ise; tehlikeyi simgeler.





Yeşil

Huzuru, doğallığı, sakinliği, pozitifliği ve sağlığı temsil ediyor. Güven veren etkisinden dolayı kamu kuruluşları ve bankalar tarafından tercih edilir. Bazı markalarda yeşili çevreci olduklarını göstermek için kullanır. Negatif yönü ise; kıskançlığı simgeler.









Mavi

Sadakati, güvenilirliği ve otoriteyi temsil ediyor. Aynı zamanda sakinleştirici etkisinden büyük şirket plaza ve binalarında kullanılmaktadır. Sosyal ağlar, finansal şirketler tarafından yoğun olarak kullanılır. Negatif yönü ise; insanlarda korku duygusu uyandırması.





Sarı

İnsanlar üzerinde heyecan ve neşe verici bir etkiye sahiptir. Ayrıca mutluluğu, enerjiyi eder ve davet edici niteliğe sahiptir. Restoranlar tarafından iştah açıcı olması ve taksiler tarafından davetkâr olmasından dolayı tercih edilir. Negatif yönü ise; dengesizliği ve sorumsuzluğu temsil etmektedir.





Siyah

Gücü, özgüveni, otoriteyi ve zarafeti işaret eder. Genellikle lüks giyim markaları tarafından sıklıkla tercih edilir. Negatif yönü ise; kötülüğün ve gizemin temsilci rengidir.









Beyaz

Masumiyeti, saflığı ve temizliği temsil etmektedir. Işığı betimlediği için ferahlatıcı bir etkiye de sahiptir. Sağlık sektöründe bu renk sık sık tercih edilmektedir. Negatif yönü ise; ölümle özdeşleşmiş bir renktir.





Mor

Zenginliğin ve asaletin rengidir. Aynı zamanda romantizmi ve duygusallığı da temsil eder. İlham vericidir bu yüzden sanatçılar tarafından tercih edilir. Negatif yönü ise; güçsüzlüğü işaret edebiliyor.