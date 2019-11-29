Hangi renkte muz sağlığınız için faydalı?

Bir muz renk değiştirdiğinde, sadece lezzet değişmez, aynı zamanda besin değeri de değişir. Örneğin yeşil renkli olanlar, dirençli nişasta açısından zengindir. Çünkü enzimler henüz basit şekerler halinde parçalanmamıştır. Bu aşamada bir muz yemek şeker hastaları için iyidir ve kolon sağlığını destekleyen bakteriler içerir. Bağırsak sağlığı için harika bir probiyotik kaynağıdır.

Sarı az olgun muz

Çok tatlı olan sarı muzlar, nişastalarını, basit bir şekere dönüştürerek hızlı bir enerji kaynağı haline gelirler. Sağlık yararları göz önüne alındığında, sarı muzlar yeşillerinde bulunmayan antioksidanlar ve anti-kanser özellikleri içerir. Lif açısından zengindir, antioksidan içeriği yüksektir.

Hafif lekeli olgun muz

Koyu lekeli veya kahverengi muzlar vücuttaki kötü huylu hücrelerle savaşmaya yardımcı olan Tümör Nekrozu (birçok hücre tipi tarafından salgılanan ve kanserli hücrelerin yıkımını sağlayan bir sitokindir) içerir. Bir muzdaki lekeler ne kadar koyu olursa bağışıklık sisteminizi güçlendiren bu hücrelerle savaşmak o kadar iyi olur.

Kahverengi muz yenir mi?

Kararmış muzlar, beyaz kan hücrelerinin arttırmada yardımcı olur. Muz içerisindeki mikro besinlerin, muz olgunlaştığında azaldığı veya kaybolduğu bilinmelidir. En yüksek şeker ve en düşük lif bu aşamadadır.



