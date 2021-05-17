MALZEMELER

Birkaç A4 kâğıdı, makas ve renkli kalemler. / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte ilk önce aynı boyutlarda farklı sayılar yazınız. Sayılardan sonra bir küçük timsah kafası ve eşittir işareti çiziniz fakat bu çizdiğiniz timsahların birkaçının kafası sağa doğru iken birkaçının kafası da sola doğru dönük olması gerekmektedir. Çünkü çocuğunuz onları matematikteki küçüktür ve büyüktür işaretini temsilen kullanacaktır. Sonrasında çizdiğiniz timsah suratları, eşittir işareti ve sayıları eşit şekilde kare çerçeveler içerisine alıp, kesiniz. Bu arada bu sayıları ve timsah suratlarını internetten bulup ve bastırıp kullanabilirsiniz. En son olarak sayıları ikişerli olarak karışık bir şekilde diziniz. Çocuğunuzdan hangi sayı hangi sayıdan büyük, küçük veya eşitse bunu timsah suratları ile belirlemesini isteyiniz.