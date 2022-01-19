Bugün okullar tatil mi? 19 Ocak 2022 hangi illerde kar tatili var? soruları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle ülkenin doğusunda kar nedeniyle ulaşımda engeller yaşanırken, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. İşte 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime ara verilen il ve ilçeler…

19 OCAK 2022 HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

ADANA

Adana'nın Aladağ, Saimbeyli, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün1 gün ara verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçenin tamamındaki okullarda, 5 ilçedeki okullarda kısmi olarak eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Aybastı, Akkuş, Çatalpınar, Çamaş, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, Kabadüz, İkizce, Korgan, Kabataş, Kumru, Ulubey ve Mesudiye ilçelerindeki okulların tamamında eğitime 19 Ocak tarihinde ara verildiği belirtildi.

Bununla birlikte, Perşembe, Gülyalı, Ünye ilçelerinde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçesinde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Cumhuriyet, Gökömer, Yağızlı ve Gerce Mahallelerindeki okullarda, Fatsa’da ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

KİLİS

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

BURSA

Bursa'nın dağ ilçelerinde yoğun kar yağışının nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa'nın Harmancık, Keles ve Büyükorhan ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi.

KONYA

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 14 ilçede ve merkez ilçelerin bazı okullarında bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Beyşehir, Halkapınar, Derebucak, Hüyük, Taşkent, Ereğli, Bozkır, Tuzlukçu, Sarayönü, Seydişehir, Ahırlı, Derbent, Yunak ve Akören ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü uzaktan eğitim yapılacak.

Diğer yandan merkez Meram ilçesine bağlı Gökyurt, İnlice, Karadigin, Hatunsaray, Sefaköy, Kızılören, Güneydere, Karadigin Deresi, Yeşiltekke, Yeşildere, Evliyatekke, Kayhüyük, Kavak, Çomaklı, Boruktolu, Kaşınhanı ve Çarıklar mahallelerindeki ilk, orta ve imam hatip okulları ile bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde uzaktan eğitim yapılacak.

Merkez Selçuklu ilçesinde ise Başarakavak, Tepekent, Aşağı ve Yukarı Pınarbaşı, Sızma, Dağdere, Tatköy ve Güvenç Mahallesi'ndeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'de, kar yağışı nedeniyle bugün 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerinde bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, kar nedeniyle eğitim- öğretime bugün de ara verildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 5 ilçede 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerindeki tüm okulların 19 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

AKSARAY

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün 1 gün ara verildi.

SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

UŞAK

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği açıklandı.

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı il genelinde bugün eğitime ara verildi.

BURDUR

Burdur'da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.