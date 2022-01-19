Hangi şehirlerde okullar tatil? Eskişehir, Konya, Sakarya, Bursa, Kırşehir, Balıkesir'de okullar tatil mi?
Bugün yoğun kar yağışı nedeniyle ülke genelinde birçok il ve ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü kar tatili il genelini kapsarken, bazı illerde ise eğitime verilen ara sadece kar yağışının daha yoğun ilçeler ile sınırlı kaldı. İşte, bugün okulların tatil olduğu il ve ilçelerin listesi…
19 Ocak 2022, Çarşamba 10:10 Son Güncelleme:
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Bugün okullar tatil mi? 19 Ocak 2022 hangi illerde kar tatili var? soruları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle ülkenin doğusunda kar nedeniyle ulaşımda engeller yaşanırken, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. İşte 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime ara verilen il ve ilçeler…
19 OCAK 2022 HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?
TUNCELİ
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.
ADANA
Adana'nın Aladağ, Saimbeyli, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün1 gün ara verildi.
ORDU
Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçenin tamamındaki okullarda, 5 ilçedeki okullarda kısmi olarak eğitime ara verildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Aybastı, Akkuş, Çatalpınar, Çamaş, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, Kabadüz, İkizce, Korgan, Kabataş, Kumru, Ulubey ve Mesudiye ilçelerindeki okulların tamamında eğitime 19 Ocak tarihinde ara verildiği belirtildi.
Bununla birlikte, Perşembe, Gülyalı, Ünye ilçelerinde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçesinde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Cumhuriyet, Gökömer, Yağızlı ve Gerce Mahallelerindeki okullarda, Fatsa’da ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.
KİLİS
Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
BURSA
Bursa'nın dağ ilçelerinde yoğun kar yağışının nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bursa'nın Harmancık, Keles ve Büyükorhan ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.
KÜTAHYA
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da, kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi.
KONYA
Konya'da etkili olan kar nedeniyle 14 ilçede ve merkez ilçelerin bazı okullarında bugün yüz yüze eğitime ara verildi.
Beyşehir, Halkapınar, Derebucak, Hüyük, Taşkent, Ereğli, Bozkır, Tuzlukçu, Sarayönü, Seydişehir, Ahırlı, Derbent, Yunak ve Akören ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü uzaktan eğitim yapılacak.
Diğer yandan merkez Meram ilçesine bağlı Gökyurt, İnlice, Karadigin, Hatunsaray, Sefaköy, Kızılören, Güneydere, Karadigin Deresi, Yeşiltekke, Yeşildere, Evliyatekke, Kayhüyük, Kavak, Çomaklı, Boruktolu, Kaşınhanı ve Çarıklar mahallelerindeki ilk, orta ve imam hatip okulları ile bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde uzaktan eğitim yapılacak.
Merkez Selçuklu ilçesinde ise Başarakavak, Tepekent, Aşağı ve Yukarı Pınarbaşı, Sızma, Dağdere, Tatköy ve Güvenç Mahallesi'ndeki okullarda eğitime bugün ara verildi.
KAYSERİ
Kayseri'de, kar yağışı nedeniyle bugün 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Kayseri'nin Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerinde bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
GAZİANTEP
Gaziantep'te, kar nedeniyle eğitim- öğretime bugün de ara verildi.
ÇANKIRI
Çankırı'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 5 ilçede 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerindeki tüm okulların 19 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.
Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
AKSARAY
Aksaray'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün 1 gün ara verildi.
SAKARYA
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime bugün ara verildi.
NİĞDE
Niğde'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
RİZE
Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
UŞAK
Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği açıklandı.
YOZGAT
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları ve buzlanma riskine karşı il genelinde bugün eğitime ara verildi.
BURDUR
Burdur'da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.
OSMANİYE
Osmaniye'nin Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.