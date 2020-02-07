Seyahat Hangi ülke, hangi dili konuşuyor?

Hangi ülke, hangi dili konuşuyor?

Seyahat

Hangi ülke, hangi dili konuşuyor?

En popüler ülkelerin resmi olarak hangi dili konuştuklarını biliyor musun? Hangi ülke, hangi dili konuşuyor? Bilgini ölçmek için teste bekliyoruz.

07 Şubat 2020, Cuma 12:01 Son Güncelleme:
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Resmi dil, bir ülkede anayasa veya kanun ile kabul edilen dili tanımlamak için kullanılan terim.

Devlet ile birey ve bireyler arasındaki tüm resmi işlemlerin, resmi dilde yapılması gerekiyor. 

Bir ülkede birden fazla dil resmi kabul edilebileceği gibi resmi bir dilin olmaması da mümkün.

Peki bazı ülkelerin resmi dillerinin ne olduğunu biliyor musun?

Teste bekliyoruz!

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