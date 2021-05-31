



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son Kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun milletimizle pek çok güzel hizmetin sevincini paylaştık.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik.

Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.

FİLYOS LİMANI'NI HİZMETE AÇACAĞIZ

400 km'lik Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Nakkaş bölümünü de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56'yı aşan havalimanlarımızla hava yolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açacağız.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var. Milletimizin bize gösterdiği istikamet, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufuktaki ihtiyaç işte budur. Ülkemizi sahte gündemlere hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik etmeyeceğiz.

Taksim Camii'nin milletimize armağan edilmesinde emeği geçen özellikle de hayır sahibi Elmas ailesine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

ABD'Lİ ŞİRKETLERLE GÖRÜŞME

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluğunu hakkı ile yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz toplantıda kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı akşam da ABD şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerinin tüm sorularını da cevapladık. Yakın tarihimizin kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler adasında bir araya geldik.

150 MİLYON LİRA HİBE VERECEĞİZ

Mevcut salgınla mücadelemizi her cephede kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Türkiye dünyada milli gelirine oranla halkına yüksek tutarlı destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. 2021 yılı ilk çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek G20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer alması bir şeyler ifade ediyor.

Kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan bölgemizdeki çiftçilerimize 150 milyon hibe vereceğiz. Enerji konusunda yeni sevindirici haberleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmalarında dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Kendi aşımızı da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız. Haziran ayını tam manasıyla aşı seferberliğine dönüştürmek için imkanları zorlayacağız. Sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek miktarın ülkemize getirilmesi için yoğun hazırlık içerisindeyiz

Salgın tedbirlerini sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimizin de vaka sayılarının seyri için Avrupa ülkeleriyle aynı şekilde ilerlemektedir. Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay açık kalan esnaflarımızın olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamalarının pek çok kişi üzerinde açtığı faaliyetleri biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın öğretimin yanında psikolojik etki yarattığını iyi biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını görüyoruz. Yine bu süreçte sıfatları ne olursa olsun, kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların idrakindeyiz. Tek gayemiz insanlarımızın sağlığını, ülkemizin huzur ve güvenliğini korumak. Bunun için her bulduğumuz fırsat, her kapı aralığını kullanıyoruz. Salgının başladığı günden beri açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin nedeni bu musubetin ülkemizdeki etkilerini azaltmaktır.

KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ

Erdoğan, yaptığı konuşmada Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kademeli normalleşme sürecine ilişkin, şunları aktardı:

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.