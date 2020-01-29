Hangi yemek hangi ile ait?
Yöresel yemekler; bir şehirde ya da ülkede gelenek haline gelmiş yemeklerdir. Türkiye'de de hemen hemen her ilimizin kendine has bir yemeği ya da tatlısı bulunuyor. Peki hangi yiyeceğin hangi ile ait olduğunu ne kadar biliyorsun?
29 Ocak 2020, Çarşamba 13:54 Son Güncelleme:
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Türk mutfağının zenginliği ve lezzeti şüphesiz dünyanın dört bir yanında bilinen gerçek.
Türk mutfağı, yörelere göre de farklılık göstermektedir. Bazı şehirlerde et ve sakatat ağırlıklı beslenilirken, bazı şehirlerimizde de hamur işleri öne çıkar. Kendilerine has, oturmuş damak tatlarıyla yörelerin meşhur yemeklerini biliyor musun? Hadi o zaman teste!
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