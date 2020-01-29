Hangi yemek hangi ile ait?

Türk mutfağının zenginliği ve lezzeti şüphesiz dünyanın dört bir yanında bilinen gerçek.

Türk mutfağı, yörelere göre de farklılık göstermektedir. Bazı şehirlerde et ve sakatat ağırlıklı beslenilirken, bazı şehirlerimizde de hamur işleri öne çıkar. Kendilerine has, oturmuş damak tatlarıyla yörelerin meşhur yemeklerini biliyor musun? Hadi o zaman teste!