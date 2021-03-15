Hangi yolu takip etsem? (Oyun)
Çizgi üzerinde yürüme oyunları ve aktiviteleri bir pratik yaşam egzersizi olarak kullanılır. Bu egzersizler, beynin vücut hareketlerini kontrol etmesine yardımcı olur. Bu oyunumuzda çocuğunuzun dengeli bir şekilde yolu takip etmesini sağlayarak, onun küçük bedeninin kontrollü hareket koordinasyonları güçlenecektir. 3 yaş +
15 Mart 2021, Pazartesi 10:49 Son Güncelleme:
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Malzemeler
Farklı renklerde bantlar
Nasıl oynanır?
Oyunumuzun hazırlanışı çok basit. İlk olarak çocuğunuzla birlikte bantları farklı şekillerde ilerleyen yollar oluşturacak şekilde yere yapıştırın. Ne kadar bandınız varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Yolları oluşturduktan sonra çocuğunuzdan o yolun yönünden çıkmayacak şekilde üzerinde ilerlemesini isteyin.