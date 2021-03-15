Hangi yolu takip etsem? (Oyun)

Malzemeler

Farklı renklerde bantlar

Nasıl oynanır?

Oyunumuzun hazırlanışı çok basit. İlk olarak çocuğunuzla birlikte bantları farklı şekillerde ilerleyen yollar oluşturacak şekilde yere yapıştırın. Ne kadar bandınız varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Yolları oluşturduktan sonra çocuğunuzdan o yolun yönünden çıkmayacak şekilde üzerinde ilerlemesini isteyin.