Müge Dağıstanlı/ POSTA

‘Diriliş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile ‘Hercai’nin oyuncusu Akın Akınözü’nün yabancı basına verdikleri pozlar sosyal medyayı salladı.

Hayranları tartışma başlattı

İki oyuncu için hayranları ‘Hangisi daha yakışıklı?’ tartışması başlattı. Sosyal medyadaki bu yarış başa baş bitti.

Türk dizileri fuara damga vurdu

Bu arada fuarda Akın Akınözü’nün mükemmel İngilizcesi, Burak Özçivit’in karizması konuşuldu. 110 ülkeden televizyoncu, yapımcı ve yıldızların katıldığı fuara Türk dizileri damga vurdu.





Fuardan notlar

Katılan diziler: ‘Azize’, ‘Zalim İstanbul’, ‘Afili Aşk’, ‘Hercai’, ‘Kuruluş Osman’, ‘Hercai’, ‘Mucize Doktor’, ‘Sen Anlat Karadeniz’.

Fuara giden yıldızlar: Akın Akınözü, Burak Özçivit, Hande Erçel, Ebru Şahin, Can Yaman, Taner Ölmez, Nesrin Cavadzade.

Fuar rekoru: 156 ülkede gösterilen Türk dizilerinin 300 milyon dolar ihracatla Amerika’nın ardından ikinci sırada yer aldığı açıklandı.

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