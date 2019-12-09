ATV ekranlarında yayınlanan, ve başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu.

İzleyenler tarafından merak edilip araştırılan 'Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir'? sorusunun yanıtı.

Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir?

CEVAP: Dev Panda