Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir?
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam ekranlara gelen yeni bölüm bir hayli konuşuldu. Sevilen yarışmanın yeni bölümünde sorulan bir soru izleyenler tarafından çok merak edildi. Peki araştırılan 'Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir'? İşte yanıtı..
ATV ekranlarında yayınlanan, ve başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışmada bu akşam bir yarışmacıya sorulan soru gündem oldu.
İzleyenler tarafından merak edilip araştırılan 'Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir'? sorusunun yanıtı.
Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan biri değildir?
CEVAP: Dev Panda