Hanife Gürdal eşinin soyadını kullanmayı bıraktı

Evlilik programıyla tanınan Hanife Gürdal, 1 ay önce nikah masasına oturduğu Kemal Ayvaz’ın fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Düğün fotoğraflarını da hesabından kaldıran Hanife’nin eşinin soyadını kullanmayı bırakması da ayrılık iddialarına neden oldu.

"Fotoğrafları kocanıza atacağım"

Geçtiğimiz günlerde Hanife Gürdal Instagram üzerinden eşine çıplak fotoğraf gönderen evli kadınlara tehditler savurmuştu.

Instagram hesabından bir video paylaşan Hanife, eşi ve kendisine gönderilen küfürlü mesajlara bundan sonra nasıl karşılık vereceklerini anlatırken, kocasına çıplak fotoğraf yollayan evli kadınları da ifşa etmekle tehdit etmişti.