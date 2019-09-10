Hanife’den bikinili fotoğraf

Katıldığı izdivaç programı sonrası sosyal medyada fenomen haline gelen Hanife kısa süre önce başörtüsünü çıkarmıştı.

Bu kararının ardından kendisine yeni bir sosyal medya hesabı da açan Hanife, paylaşımlarına oradan devam ediyor.

HANİFE ÇOK KIZDI

Geçen günlerde havuzda mayolu poz veren Hanife, bu sefer de bikiniyle fotoğraf paylaştı.

Mayolu pozuna gelen yorumlara çıldıran Hanife, bikinili fotoğrafına düştüğü notla kızgınlığını dile getirdi.

“İyice zumlayın bikini giydim bir de bu rezilliğim yetmezmiş gibi poz verdim bakın bakalım g*t meme falan görebilecek misiniz ? Tabi başka malzeme kalmadığı yazık bana organlarımı kullanır olmuşum öyle diyorlar ama onlar beyinlerini kullanmıyorlar hatta bir de konuşuyorlar beyinsiz”

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