Hanım ağa çorbası tarifi: Hanım ağa çorbası nasıl yapılır?

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Hanım ağa çorbası tarifi

Hanım ağa çorbası malzemeleri

- 6 su bardağı su

- 2 çorba kaşığı sıvı yağ

- 1 çorba kaşığı salça

- 1 adet soğan

- 1 çay kaşığı çeşni

- 1 çay bardağı haşlanmış nohut

- 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

- 1 çay bardağı erişte

- Yarım çay bardağı tel şehriye

Hanım ağa çorbası üzeri için:

- 2-3 dal maydanoz

- 1 çorba kaşığı tereyağ

- 1 çay kaşığı nane

Hanım ağa çorbası yapılışı

1 adet soğan ince rendelenir. Tencereye sıvı yağ konulup soğan kısık ateşte yumuşayana kadar kavrulur. Salça eklenip bir iki tur çevrilip suyu eklenir. İsteğe bağlı toz çeşni atılır. Eğer koymak istemezseniz 1 dolu çay kaşığı tuz atılır. Kaynamadan ısınmaya başlayınca erişte ve şehriye eklenir kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başlayınca haşlanmış nohut eklenir. 3-4 dakika kısık ateşte kaynadıktan sonra haşlanmış mercimek ilave edilir ve 3-4 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır. Maydanoz ince ince kıyılıp eklenir ve karıştırılıp kapağı kapatılır. 5 dakika sonra tereyağ kızdırılıp nane yakılır ve çorbaya ilave edip karıştırılır, kapağı kapatılır. Dinlendikçe biraz daha şişecek kıvamı tam olacaktır.

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